『水ダウ』出演トリオ芸人、メンバー脱退 所属の松竹芸能が発表「今後は2名で…」
松竹芸能は25日までに、公式サイトを更新し、お笑いトリオ・素晴らしき人生から鈴木祐介が脱退することを発表した。
【動画】「ブレーンがいません。ツッコミもいません。助けてください」新体制になった素晴らしき人生、メンバー脱退報告＆今後の意気込み
同サイトでは、「このたび、『素晴らしき人生』のメンバー 鈴木祐介が、本日をもってグループを脱退することとなりました」と報告。今後について「今後、グループは ふじこ・りょうちゃん の2名で活動を継続いたします」とし、「なお、鈴木祐介につきましては、脱退後もピン芸人として弊社所属のもと活動を続けてまいります」と伝えた。
そして「これまでご支援いただきましたファンの皆様、ならびに関係者の皆様に、心より御礼申し上げます」と言い、「引き続き、「素晴らしき人生」および鈴木祐介への変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
この発表と合わせて、メンバーはそれぞれSNSを更新。脱退する鈴木は、「本日素晴らしき人生を脱退することになりました！今までトリオでの素晴らしき人生を応援していただいた皆様本当にありがとうございました！！これからもコンビでの素晴らしき人生並びに鈴木祐介を宜しくお願い致します！！」とあいさつ。
ふじこは「【ご報告】この度、『素晴らしき人生』を鈴木さんが脱退し、りょうちゃんと2人で活動を続けていくことになりました。応援してくれたファンの方、関係者の方申し訳ございません」としつつ、「新たにYouTubeチャンネルも立ち上げましたので、チャンネル登録お願いします！」とアピールした。
りょうちゃんも「この度、「素晴らしき人生」を鈴木さんが脱退し、ふじこと2人で活動する事になりました。これからは別々に活動する事になりますが、これからも応援よろしくお願いいたします」と伝えた。
素晴らしき人生は、2023年8月に結成し、『ゴッドタン』や『水曜日のダウンタウン』などに出演。『M-1グランプリ』には23年、24年と連続で出場し、いずれも2回戦敗退だった。
【動画】「ブレーンがいません。ツッコミもいません。助けてください」新体制になった素晴らしき人生、メンバー脱退報告＆今後の意気込み
同サイトでは、「このたび、『素晴らしき人生』のメンバー 鈴木祐介が、本日をもってグループを脱退することとなりました」と報告。今後について「今後、グループは ふじこ・りょうちゃん の2名で活動を継続いたします」とし、「なお、鈴木祐介につきましては、脱退後もピン芸人として弊社所属のもと活動を続けてまいります」と伝えた。
この発表と合わせて、メンバーはそれぞれSNSを更新。脱退する鈴木は、「本日素晴らしき人生を脱退することになりました！今までトリオでの素晴らしき人生を応援していただいた皆様本当にありがとうございました！！これからもコンビでの素晴らしき人生並びに鈴木祐介を宜しくお願い致します！！」とあいさつ。
ふじこは「【ご報告】この度、『素晴らしき人生』を鈴木さんが脱退し、りょうちゃんと2人で活動を続けていくことになりました。応援してくれたファンの方、関係者の方申し訳ございません」としつつ、「新たにYouTubeチャンネルも立ち上げましたので、チャンネル登録お願いします！」とアピールした。
りょうちゃんも「この度、「素晴らしき人生」を鈴木さんが脱退し、ふじこと2人で活動する事になりました。これからは別々に活動する事になりますが、これからも応援よろしくお願いいたします」と伝えた。
素晴らしき人生は、2023年8月に結成し、『ゴッドタン』や『水曜日のダウンタウン』などに出演。『M-1グランプリ』には23年、24年と連続で出場し、いずれも2回戦敗退だった。