アニメ『ちいかわ』がディズニープラスに登場！ 9.17からシーズン1全240話一挙配信
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』のアニメシリーズのシーズン1が、9月17日から「ディズニープラス」で一挙配信されることが決まった。
【写真】もう3年前 アニメ『ちいかわ』記念すべき第1話
投稿連載マンガから生まれた『ちいかわ』は、書籍化を経て2022年からテレビアニメが放送開始され、今や世界的人気を誇る国民的キャラクターとなった大人気コンテンツ。
7月15日からはアニメの通常放送が再開し、同月28日には東京・池袋サンシャインシティに「ちいかわパーク」がオープンするなど今夏もますます盛り上がりを見せていた。
【なんか小さくてかわいいやつ】通称“ちいかわ”たちが送る楽しくて、ちょっぴり切ない物語を描いた本作は、そのかわいさとシビアな世界観とのギャップが話題を呼び、大人から子どもまで幅広い人気を集めている。
時には辛いことで泣いちゃうけれど、ちいかわの周りにはやさしい友だちや個性豊かなキャラクターがたくさん。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサーたちに癒やされること間違いなしだ。
今回配信されるのは、第1話「かためのプリン／ホットケーキ」から第240話の「朝風呂」まで。人気の「パジャマパーティーズ」や「ほめられリボン」「オデと牢獄」「黒い流れ星」などもラインナップに入っており、SNSで話題になった名エピソードの数々も堪能できる。
現在Xのアニメ公式アカウントのフォロワーは421万人（2025年8月現在）を突破し、公式 YouTubeでの総再生回数も4億回を超える（2025年7月現在）など、その人気はまだまだ急上昇中。今回の一挙配信で、入門してもよし、復習してもよし。『ちいかわ』の世界に没入してみては？
アニメ『ちいかわ』は、9月17日より「ディズニープラス」の「スター」で配信。
