Kis−My−Ft2の千賀健永（34）宮田俊哉（36）二階堂高嗣（35）が25日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。グループ内の”格差問題”について語り、衣装がセットと同化していたことを明かした。

「ぽいぽいトーク」のコーナーで「本当はグループ内格差に悩んでたっぽい」の問いに、3人とも「○」の札を上げた。

そして二階堂はデビュー曲で歌番組に出演した際、衣装が「僕ら4人がバックのジュニアと一緒。真っ黒なんです。前3人がキラキラした衣装」と説明。藤ヶ谷太輔＆玉森裕太＆北山宏光の前列3人と、千賀＆宮田＆二階堂＆横尾渉の後列4人の衣装に違いがあったことを明かした。

続けて千賀が「僕らがあずき色のシャツで、ジュニアが赤の衣装の時がありました」と話すと驚きの声が上がり、さらに宮田が「俺ら、だいたい床と同じ色の衣装着てました」と明かすと、さらに驚きの声が上がった。

衣装は前もって知らされず、フィッティングもなく当日渡されると説明。月曜レギュラーで、キスマイのバックも務めたことのあるTravis Japan松田元太（26）は「どんな意味があるんだろうっていうのは、正直、後輩…俺らもキスマイさんのバックについた時とかも気まずさはありました、正直。ジュニアがスパンコール付いていて、4人が床と同じ色の衣装だったんで。ジャケット脱ぐ、どうする？みたいな会話とかは…どうしたらいいのか分からない時はありました」と、バックの方が目立ってしまうことへの戸惑いがあり、スパンコールを少し剥いだこともあったと明かした。

そして二階堂が前列の3人とは「一切、そういうことは話したことはない」と明かすと、千賀が「あっちに気つかわせちゃうのも悪いし」と続けた。そして二階堂は「僕らは僕らでつらいし、前の3人は3人でまた違ったつらさがあるし」と打ち明けた。

さらに後列4人が目立つ色になったこともあったが、二階堂は「前3人が正解なんだ」と、うがった見方をしてしまったこともあったと振り返った。

そして前3人とは話し合わなかったからこそ、今まで続けられたと打ち明け、歌前のトークで盛り上げるなど「どこか吹っ切れたこともある」と明かされた。