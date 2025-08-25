Image: Amazon

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年8月22日（金）9時から8月28日（木）23時59分まで「Fashionx秋のお出かけタイムセール祭り」を開催中。

現在、必要な時はサッと引き出し、使用後はワンタッチでスムーズに収納できるUGREENの「45W巻き取り式充電器」がお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

UGREEN 【最新巻き取り式】45W 巻き取り式 急速充電器 3ポート USB-Cケーブル付き（69cm 8段調節）【PSE技術基準適合】PD充電器 タイプc GaN III技術PD3.0/PPS/QC3.0/FCP対応 iPhone16/15/iPad/Galaxy/Switch/MacBook対応 3,206円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

巻き取り式で充電も収納もスマートに！ UGREENの「45W巻き取り式充電器」が30％オフとお買い得

本体に69cmケーブルを内蔵し、必要な時はサッと引き出し使用後はワンタッチでスムーズに収納可能。

コードが本体にスッキリ内蔵されるので、絡まりや収納の手間がなくデスク周りも旅行荷物もスマートに整理できます。

Image: Amazon

45Wの急速充電で充電時間を大幅に短縮！

Power Delivery 3.0規格に対応し、iPhone 16/Proシリーズはもちろん、Androidスマホ・タブレット・Nintendo Switchまで30Wの高速充電が可能に。

メーカーの検証によれば、iPhoneなら30分で約56%まで充電できるので、カフェでの打ち合わせ中や会議直前の駆け込み充電、突然のバッテリー切れでも安心です。

Image: Amazon

8重保護機能を内蔵し、長期的に安心して使用可能。

2万回以上の伸縮試験をクリアした強化ケーブルを採用し、内部の特殊スプリング機構でスムーズな巻き取りを実現します。

耐摩耗性コーティングにより、ケーブル断線の主要因である「折れ・擦れ」に強く、高温環境でも変形しにくい難燃材質を採用。PSE認証済みで安全性も◎。

さらに、過電圧・過電流・過電力など8つの安全保護機能を搭載しています。

24ヶ月間の保証サービスも付いているので、長期的に安心して使用できますよ。

Image: Amazon

なお、上記の表示価格は2025年8月25日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

