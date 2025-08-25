¶áÆ£¿¿É§¡Ö½©Åáµû¤Î¿©¤ÙÊý¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×Åê¹Æ¼Ì¿¿¤¬ÂçÈ¿¶Á¡¡¡Ö¥¥ì¥¤²á¤®¤ë¡×¡ÖTHE¤ª¼êËÜ¡×¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤¬¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¡¡½©Åáµû¤Î¿©¤ÙÊý¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¡£åºÎï¤ËÆ¬¤ÈÈø¥Ò¥ì¡¢¹ü¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½©Åáµû¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿½©Åáµû½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¥ì¥¤²á¤®¤ë¡×¡ÖTHE¡¡¤ª¼êËÜ¡×¡Ö·Ý½Ñ¤À¤Í¡×¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£