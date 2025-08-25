MLBで20年ぶりに稀な記録が達成されそうです。

打者では昨季MVPの大谷翔平選手が45本、アーロン・ジャッジ選手が40本とホームランを量産し、さらに今季はマリナーズのカル・ローリー選手が49本と自身の記録を大幅に更新しMVP争いが過熱しています。

投手でも、レッドソックスのギャレット・クローシェ投手がメジャートップの207奪三振で14勝や“怪物新人”と呼ばれるブルージェイズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手などスター選手が輩出されています。

その中で投手の記録で達成されていないものが。それが“ノーヒットノーラン”です。2025年シーズンも終盤に差し掛かる今、まだこの快挙は記録されていません。最後にノーヒットノーランが達成されたのは、2024年9月4日、カブスの3投手がパイレーツ相手に継投で達成して以来です。単独投手による最後の記録は、2024年8月2日のジャイアンツ(現ドジャース)のブレイク・スネル選手によるものでした。シーズン終了までに誰もまたはどのチームもノーヒットノーランを達成できなかった場合、2005年以降初めて達成されなかった年となり、地区制に移行してから(1969年以降)では5度目のノーヒットノーランなしの年となります。

近年はノーヒットノーランが頻繁に見られる「黄金時代」とも言える状況でした。過去3シーズンはそれぞれ4回、2021年にはシーズン記録となる9回も達成され、2015年以降は計39回に達しました。(うち10回は継投によるもの)しかし、今年はまだ達成者なしで、野球ファンの間では待望の声が高まっています。

2025年にノーヒットノーランに手が届きそうだったのは6月27日のレッズのニック・マルティネス投手と8月6日のガーディアンズのギャビン・ウィリアムズ投手の2人のみ。マルティネス投手は9回無死から2塁打を許し、ウィリアムズ投手は同じく9回に本塁打を浴び、惜しくも達成となりませんでした。今年、ノーヒットノーラン達成の希少性は改めて際立っています。今後の展開に目が離せません。