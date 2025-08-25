アイドルグループ「アンジュルム」元メンバーの中西香菜さんと弁護士の福永活也氏が挙式し、有名人が出席して祝った。

２５日にインスタグラムで「昨日は、公私共に仲良くさせていただいている弁護士の福永活也さんと元アンジュルムの中西香菜さんの挙式と披露宴にお招きいただきました」と伝えたのは、タレント・レイザーラモンＨＧの妻でタレント・実業家の住谷杏奈。

「教会での挙式は厳かで、でもあたたかく、お２人が新しい人生を歩み出される瞬間に立ち会えたことに胸がいっぱいになりました その後の披露宴では、お２人の人柄の良さがそのまま溢れ出すような、心温まる素敵な時間を過ごさせていただきました」とつづり、ブロガーのはあちゅさんとしみけん、元「あいのり」メンバーのクロ、映画コメンテーターの有村昆らとのショットをアップした。

「福永さんから去年『彼女ができました』と伺ったとき、そして今年ご結婚の報告をいただいたときは本当に驚きました 以前から恋愛の話を聞かせていただくことが多かったので、こうして晴れの日を迎えられた姿を拝見できて、とても感慨深かったです」と感激。

「今回私は、新郎側の席に着かせていただき、左にはシミケンさん、右には有村昆さんという濃いメンバーに囲まれて（笑）、おかげでとても賑やかで楽しいひとときとなりました 福永さんのこのような大切な人生の節目にお招きいただけたこと、心より感謝いたします 改めて、お二人の末永い幸せを心から願っています」とつづっていた。

中西さんは２０１１年にグループ加入。１９年に卒業公演を行い、「新しい環境に飛び込み、一から頑張って新しい自分を見つけたい」と芸能界も引退した。