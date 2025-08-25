今年のベルリン国際映画祭で、子どもが題材の作品を集めたジェネレーション部門の特別表彰を獲得した「海辺へ行く道」が、２９日から公開される。

横浜聡子監督は「誰にでも奇跡のような出会いがあるかもしれない。そんな予感を描きたかった」と話す。

舞台は、アーティストの移住支援を掲げる海辺の街。１４歳の美術部員、奏介（原田琥之佑（こうのすけ））が夏休み中、街に訪れる怪しげなアーティストたちと出会う。

三好銀による同名漫画が原作。元々作者の大ファンで、別作品を自主制作で映画化したこともある。今作も、月刊誌に連載されていた当時から愛読していた。「奇想天外だけど人間の泥臭さや俗っぽさがちゃんとある。描かれていない謎も多くて、想像を膨らませる余地がある」と魅力を語る。

映画では、奏介が同級生やアーティストたちからの頼み事を次々と引き受けていく。「『何かいいことがあるかもしれない』という予感に（奏介が）突き動かされている感じ。そういう動物的な勘みたいなものを、もっと大事にして生きていけたらいいと伝えたかった」

物語の鍵となるのは、絵や模型など数々のアート作品だ。「美術でも映画でも音楽でも、芸術に触れると、自分の中の風通しが良くなって生きるのが楽になる。人生の色々な問題に立ち行かなくなってしまった時、作品から受け取った哲学や言葉にできない感覚こそ役に立つという実感があります」との思いを込めた。

子どもたちが純粋に夏休みを楽しむ一方で、大人たちはうそをついたり隠し事をしたりと、不穏さをのぞかせる。それでも、のんびりとユーモラスな物語の中で彼らは非難も断罪も擁護もされない。

どんなに未熟でも異質でも、誰かの存在をそのまま受け入れる。そんな寛容さを「ウルトラミラクルラブストーリー」や「いとみち」などの過去作でも繰り返し描いてきた。「過ちを犯した人を許さない雰囲気や、人に迷惑をかけることを恐れすぎている今の風潮は、息苦しい。その境界線をなくすような事柄や人物を描きたいという気持ちは、自主映画の時から持っています」