新提案の「旨海シーチキン」 明太子・バルサミコ・はごろも舞 はごろもフーズ

はごろもフーズは「シーチキン」ブランドの新シリーズ「旨海（うまみ）シーチキン」を8月18日から全国発売した。

おいしさを表す「旨い」と、シーチキンの故郷である「海」を組み合わせ、シリーズ名を「旨海（うまみ）」と名付けた。ツナのトップメーカーとして「ツナをさらにおいしく、最高の味付けを楽しめるよう開発した新製品」（同社）。

ツナをトッピングとしてではなく、“そのまま味わって楽しんでほしい”という想いを込めて、ツナが持つ旨みを最大限に引き出す食材を組み合わせた。

「旨味」シリーズのラインアップは「明太子」「はごろも舞」「バルサミコ」の3種類。「明太子」は、きはだまぐろを使用したシーチキンに、かねふく明太子をあわせて、ピリッとした辛みが食欲をそそる濃厚な味わいに仕上げた。

「はごろも舞」は、かつおと削りぶしのおいしさが引き立つシーチキン。「バルサミコ」は熟成させたイタリア産バルサミコ酢のフルーティーな酸味と甘みが引き立つ洋風シーチキンに仕上げた。

おかずやお酒のおつまみ、サラダやサンドイッチにトッピングとしても使える。内容量70g、参考小売250円（税別）。販売予定数は3品計25万8000個。