ジェネレーションパス<3195.T>が後場終盤になってプラス圏に浮上している。午後３時ごろ、連結子会社である青島新嘉程家紡が、新たに「グラフェン量子ドットを含む樹脂組成物、マスターバッチ、繊維、及び、当該樹脂組成物の製造方法」に関する特許を取得したと発表しており、好材料視されている。



同特許は、同社が特許を取得したグラフェン量子ドット（ＧＱＤ）の加工容易性・環境調和性・多機能性を基盤に、ＧＱＤとグラフェンを組み合わせた２成分繊維の製造方法を確立したもの。同社ではＯＥＭ供給やブランド連携、特許ライセンスによる外部展開の強化などを計画。既に大手小売店に採用実績があり、今後は多様な業種やブランド、ライセンス事業を進めるとしている。



出所：MINKABU PRESS