¡¡ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ëËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤ÊÉÊÌÜ¤ä¿ôÎÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤¬Ìó20¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Â»³²ÊÝ¸±¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼Â»Ü¤·¤¿°Õ¼±Ä´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£É¬Í×¤ÊÉÊ¤Ï²ÈÂ²¤ÎÇ¯Âå¤ä¿Í¿ô¤Ê¤É¤Ç°Û¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤¬¤¤¤ì¤Ð¥ß¥ë¥¯¤ä»ýÉÂ¤ÎÌô¤Ê¤É¤âÉ¬Í×¤À¤¬¡¢Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢³ÎÇ§ÉÔÂ¤À¤È¡ÖÈïºÒ»þ¤ËÉÔÂ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£½àÈ÷¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î1Æü¤ÎËÉºÒ¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷ÌóÀé¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë7·î18Æü¤«¤é1½µ´Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´ºº¤·¤¿¡£ºòÇ¯1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¿·³ã¡¢ÉÙ»³¡¢ÀÐÀî¡¢Ê¡°æ¤Î4¸©¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤·¤¿¡£