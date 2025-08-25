巨人・田中将大投手（３６）が２５日、ジャイアンツ球場での投手練習に参加。日米通算２００勝が懸かる２８日・広島戦（マツダ）へ向け、ブルペン投球などで調子を行った。

２１日のヤクルト戦（神宮）で、約４カ月ぶりとなる今季２勝目を挙げて大記録へ王手をかけた田中将。それでも「１９９勝にはなったが、この何年間、ずっと２００というところを意識させられて、届かないままだった。そこを迎える準備と言ったら変だけど、ずっと意識してきたから、何かいつも通りという感じ」と現在の心境を明かした。

広島とは５月１日に東京ドームで対戦し、３回８安打３失点でＫＯ。そこから状態を上げてきて臨むリベンジの場だ。２３年にも登板しているマツダスタジアムにも「イメージはある」とし、酷暑の屋外の試合でも「ずっとファーム（２軍）で屋外で投げてきたので」と意に介さない。

自身の記録達成の懸かる試合だが「一番大事なのは、チームがレギュラーシーズンで１つでも勝っていくこと。そこ（２００勝）が自分にとってすべてではない」と、目の前の勝利のみに集中していく考えを示した。