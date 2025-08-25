芝浦工業大学 システム理工学部の大谷拓也准教授（人間ロボットシステム研究室）、早稲田大学 理工学術院の高西淳夫教授、および富士通は8月25日、量子コンピュータを活用してロボットの姿勢を効率的に制御する新手法を開発したことを発表した。



実証では、複数の関節を持つロボットの「逆運動学計算」（目標位置に到達するための関節角度の計算）を、量子技術を活用して効率的かつ高精度に解くことに成功したとのことだ。理化学研究所と富士通が共同開発した64量子ビットの実機検証でにおいてその有効性を確認している。



ロボットの各部（リンク）の向きや位置を量子ビットで表現し、親関節の動きが子関節に影響する構造を量子もつれで再現することで、従来の古典的手法と比べて必要な計算回数を削減している。



.

外部サイト