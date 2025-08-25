µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢Íá°á»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬Î¤ÈÁ¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¡×¡Ö½ãÅÙ1000¡ó¡×¡Ö¤¦¤Ê¤¸¤¬åºÎï¡×
½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32¡Ë¤¬25Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Íá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤ÆÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈ²¬¤Ï¡Ö½ë²á¤®¤Þ¤¹¤Í¡¢¡¢ÂÎÄ´Êø¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òµ¤¤Å¤«¤¤¡¢ÇòÃÏ¤ËÀÖ¤¤¶âµû¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Íá°á»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö"¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹"8·î29Æü½éÆüÉñÂæ°§»¢¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Íá°á»Ñ¤Î¿å¾å¹±»Ê¡Ê26¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡ÖÎÃ¤·¤¯¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÎ¤ÈÁ¥Á¥ã¥ó¤ÎÍá°á»Ñ¸«¤¿¤é¾¯¤·ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍá°á»Ñ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¦¤Ê¤¸¤¬åºÎï¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬Î¤ÈÁ¤Á¤ã¤ó¤¹¤´¤¤¡×¡Ö½ãÅÙ1000¡ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£