¤«¤Ã¤³¤¤¤¤BSAA¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡×¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥°¥Ã¥º
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥é¥¯¡¼¥ó»Ô·Ù¤äBSAA¤Ê¤É¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁÈ¿¥¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë»Ö¸þ¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡×¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥°¥Ã¥º
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á½ç¼¡
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿¥·¥Í¥Þ 4-D ¥¹¥È¥¢
3WAY¥Ð¥Ã¥° ¡ÁR.P.D.¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Ã¥¯É÷¡Á
¥é¥¯¡¼¥ó»Ô·Ù»¡½ð¡ÖR.P.D.¡×¤Î¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Â¿µ¡Ç½¥Ð¥Ã¥°¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡¦¥Ï¥ó¥É¤Î3ÄÌ¤ê¤Ç»È¤¨¤ëËÜ³Ê»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
BSAA T¥·¥ã¥Ä
ÂÐ¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥íÉôÂâ¡ÖBSAA¡×ËÌÊÆ»ÙÉô¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡£
¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Æ¥¤¥¹¥È¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¡ý
¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë
¡ÖBSAA¡×¥¨¥ó¥Ö¥ì¥àÆþ¤ê¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡£
»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ç¤Î½ë¤µÂÐºö¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó2025¡×¥°¥Ã¥º¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Â³¤¤ò¸«¤ë
©CAPCOM
TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤BSAA¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡×¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥°¥Ã¥º appeared first on Dtimes.