¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î2025Ç¯¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿ËÜ³Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ª

¡Ö¥Õ¥£¥Í¥¬¥ó¥º¡¦¥Ð¡¼¡õ¥°¥ê¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥°¥ë¥á¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ñ¡¼¥¯ÂÎ¸³¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¤ÎÊª¸ì¤òÌ£¤ï¤¦¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ù

 

¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È2025¡×¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥á¥Ë¥å¡¼

 

²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó

 

È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á½ç¼¡

ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Õ¥£¥Í¥¬¥ó¥º¡¦¥Ð¡¼¡õ¥°¥ê¥ë¡×

 

¥¯¥ê¥¹¡¦¥ì¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥É ¥¹¥Æ¡¼¥­¥»¥Ã¥È

 

²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó

 

¥¯¥ê¥¹¤Î¶þ¶¯¤ÊÆùÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¿¥Õ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥­¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª

¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥­¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ÇËþÊ¢´¶¤â±é½Ð¡£

Ãç´Ö¤È¤Î¥·¥§¥¢¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊËÜ³Ê¥°¥ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£

 

¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡õ¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´4¼ï¡Ü¥é¥ó¥À¥à¡Ë

 

²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó

 

4¿Í¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤È¡¢¸ÂÄê¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£

¥¸¥ë¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó ¡Á¥ì¥â¥ó¥¸¥ó¥¸¥ã¥¨¡¼¥ë¡Á¥ì¥ª¥ó¡¦S¡¦¥±¥Í¥Ç¥£ ¡Á¥³¡¼¥¯¥â¥Ò¡¼¥È¡Á¥¯¥ì¥¢¡¦¥ì¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥É ¡Á¥Ù¥ê¡¼¥ë¡¼¥¸¥å¥½¡¼¥À¡Á¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¦¥§¥¹¥«¡¼ ¡Á¥¹¥â¡¼¥¯¥Æ¥£¡Á

 

²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó

 

¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÏÁ´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

 

 

¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É ¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥á¥Ë¥å¡¼2025¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

©CAPCOM
TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

