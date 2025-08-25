「Kis―My―Ft2」の千賀健永（34）が25日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。所属事務所後輩の人気アイドルから贈られた腕時計の鑑定額に驚く場面があった。

この日は同グループの宮田俊哉、二階堂高嗣とそろって登場。ゲストのお宝の価値を調べる「お宝鑑定 買った時より値段上がってるっぽい」のコーナーに「ロレックスのサブマリーナ―」を持ち込んだ。

「これはSnow Manの渡辺（翔太）がデビューする時に僕にくれたんですよ。“今までお世話してくれてありがとうございます”って」と説明。

「中学生ぐらいからずっと仲良くて。いる時はもう週9ぐらい、会って1回別れてまた会うみたいな。本当によくいた仲で、そんな渡辺がデビューする時にたくさんお世話してくれてありがとうございますということで」と関係性を明かした。

希望額を聞かれると、元の値段も「分からない」としたものの「100万いくのか」と期待を込めた。

そうして発表された鑑定額は200万円。千賀は「マジ？そんな高いの？」と仰天し、スタジオからは「凄ーい！」の声が上がった。

進行役の同局・松崎涼佳アナウンサーは鑑定を行った専門家のコメントとして「ロレックスのサブマリーナ―はロレックスの中でも5本の指に入る人気モデルとなっております。ロレックスは値段の変動がかなり激しく、去年の今頃であれば300万円ほどの値がついていたのですが、現在は少し落ち着いてきています」と紹介。

「こちらは愛用されている形跡がみられるのですが、新品に近い奇麗な状態ですと、250〜260万の値段がつく」とし、現品のみで査定しているが「もしも千賀さんが購入時の箱、保証書、ギャランティーカードなど、付属品をお持ちの場合は220万円ほどになる」と伝えた。

千賀は渡辺の絆だと言われると「もちろんですよ」と明言。「こんな…えーっ、ありがとうございます」と頭を深々と下げた。