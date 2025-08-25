¡Ú57¢Í15¡Û¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¦ËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤Î¡È¤µ¤¤¤³¤¦¤¡É¤ÊÅêµå¤ò¸«¤è¤¦
2025Ç¯8·î4Æü¡¢¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬57ÈÖ¤«¤é15ÈÖ¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÇØÈÖ¹æ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ÛÎã¡£Á´°÷¤¬Æ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ç¡¼°Ê³°¤Ï¡¢É®¼Ô¤Îµ²±¤Ç¤Ï¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬¸½Ìò°úÂà¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë1Æü¤À¤±¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ç¤¢¤ë63¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡Ê¡©¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£°úÂà¤Ê¤É¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬Íí¤Þ¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÎÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨15ÈÖ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÇØÈÖ¹æ¡£15ÈÖ¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥É¡¼¥µÅê¼ê¤¬2017Ç¯¤Þ¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊËÌ»³Åê¼ê¤Ï2021Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È8°Ì¤ÇµþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ØÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Ë³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢Ãæ·Ñ¤®¡¦ÍÞ¤¨¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£2Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÏÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¡£¤½¤Î¸¦µæÇ®¿´¤µ¤«¤é¡¡¡Ö¶µ¼ø¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡Ö¤µ¤¤¤³¤¦¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ë»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
º£µ¨¤¹¤Ç¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î6¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëËÌ»³Åê¼ê¡£ÇØÈÖ¹æ¤¬15¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â
