¥³¥³¥ê¥³¡¦±óÆ£¤ÎºÊ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿·ë²Ì¡ÖÌÜâÁ¡¢ÅÇ¤µ¤¤È¤«¤â¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥³¥ê¥³¤Î±óÆ£¾ÏÂ¤¤ÎºÊ¡¦¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤¬25Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¹ðÇò¤·¡¢²ÈÂ²¤ÇËÌ³¤Æ»¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤¢¤Þ¤êÌ²¤ì¤Ê¤¯¤ÆÄ«ÊýÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤êÌÜâÁ¡¢ÅÇ¤µ¤¤È¤«¤â¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ²È»ö¡¢°é»ù¤â¤Þ¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¾É¾õ¤ò¹ðÇò¡£ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤È¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤«¤â¡¼¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤±¤É¤½¡¼¤æ¤¦¤Î¤â½Ð¤Æ¤¯¤ëÇ¯Îð¤À¤è¤Í¡£¡£¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²ÆµÙ¤ßÁ°È¾¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Î»Å»ö¤Ë¤¯¤ÃÉÕ¤¤¤ÆËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÚºßÃæ¤Ï¡Ö38¡ëC¡×¤ÈÌÔ½ë¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö½ë¤¹¤®¤ÆËÒ¾ì¤Îµí¤âÇ®Ãæ¾É¡ª¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¥°¥Ã¥¿¥ê¤·¤Æ¤¿¡×¤È¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¤·¡Ö´À¤À¤¯¤ÇÆýºñ¤ê¤·¤Æ¹Ê¤Ã¤¿µíÆý¤Ç¥Ð¥¿¡¼ºî¤Ã¤¿¡ª¡ªºî¤ê¤¿¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤ÏºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ë¤µ¤Î¤¿¤á¡Ö¤ª¼¡¤Ï¥µ¥±¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÀéºÐ¿åÂ²´Û¤Ø¡×¤È¼¡¤ÎÌÜÅªÃÏ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤³¤¬¤¹¤ó¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¡ª¡ª¼¡¤ØÂ³¤¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£