ºÚ¡¹½ï¡¡¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Ç¡Ö¤¹¤ä¤¹¤ä¡Ä¡×¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼»£±Æ¤Î¿²´é¡õ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å»Ñ¤¬¡ÖÈà½÷´¶ËþºÜ¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡½÷Í¥¤ÎºÚ¡¹½ï¡Ê36¡Ë¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ®½Å¤Ê¡È¿²´é¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¤¹¤ä¤¹¤ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤ëºÚ¡¹½ï¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ÖTOKYO MERÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¾¾ÌÚºÌ´ÆÆÄ¡Ë¤Î¡Ö²Æì»£±Æ½éÆü¡¢¥í¥±¾ì½ê°ÜÆ°¹ç´Ö¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ó¤êÆ»¡×¤È³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍÍ»Ò¤â¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¡ÖÂ«¤Î´Ö¤ÎµÙ·Æ¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀÄ¶õ¤ÈÂÀÍÛ¤ÈÆî¹ñ¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥à¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡ÖÈà½÷´¶ËþºÜ¡×¡Ö¿²´é¤âÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£