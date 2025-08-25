µÆÀîÎç¡¡PR¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡Ö¿ÍÌ®¡¢·Ð¸³¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖEnjin¡×¤Ï25Æü¡¢½÷Í¥¤ÎµÆÀîÎç¡Ê47¡Ë¤¬Æ±¼Ò¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö2025Ç¯8·î22Æü³«ºÅ¤ÎÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÆÀîÎç¡Ê¤¤¯¤«¤ï¤ì¤¤¡Ë»á¤ò¼Ò³°¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÁªÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡µÆÀî¤òÈ´¤Æ¤¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµÆÀî»á¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê·Ð¸³¤È¹â¤¤¸«¼±¤ò·Ð±Ä¤Ë³è¤«¤·¡¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç¤´³èÌö¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Éý¹¤¤¿ÍÌ®¤äËÉÙ¤Ê·Ð¸³¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åö¼Ò¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤«¤éÃæÎ©Åª¤«¤ÄµÒ´ÑÅª¤ÊÎ©¾ì¤«¤éÅö¼Ò¤Î·Ð±Ä¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤ÆµÆÀîÎç»á¤ò¼Ò³°¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÁªÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏPR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6000¼Ò°Ê¾å¤ÎPR¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
