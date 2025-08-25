À±É÷¤Þ¤É¤«¡É¥¥å¥ê¡¼É×¿Í¡É¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷À¡£¶¯¤¯À¸¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ²ÖÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤Ç½÷Í¥À±É÷¤Þ¤É¤«¡Ê28¡Ë¤¬25Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥º«²ÆÈþ¡Ê34¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¥å¥ê¡¼¡×¡Ê11·î28¡Á30Æü¡¢ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬À¸¤ó¤ÀÀ¤³¦Åª¸¦µæ¼Ô¤Ç¡¢½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¤«¤Ä¡Ö²½³Ø¾Þ¡×¡ÖÊªÍý³Ø¾Þ¡×¤ÎÎ¾Êý¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¥å¥ê¡¼¤³¤È¥Þ¥ê¥¢¡¦¥¹¥¯¥¦¥©¥É¥Õ¥¹¥«¡á¥¥å¥ê¡¼¤È¡¢¤½¤ÎÀ¸³¶¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¡¹¤È¤Î°¦¡¢Í§¾ð¡¢¶ìÇº¡¢¤½¤·¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤òÉÁ¤¤¤¿´Ú¹ñ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡£ÆüËÜÈÇ¤Ï23Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¡¢°¦´õ¡Ê¤Þ¤Ê¤¡Ë¤ì¤¤¤«¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£
´Ú¹ñÈÇ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò¸«¤¿¤ê¡¢±é½Ð¤ÎÎëÌÚÍµÈþ»á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À±É÷¤Ï¡ÖÍµÈþ¤µ¤ó¤¬¡ØÈà½÷¤¬Ì¿¤òºï¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷À¤Ë»ä¼«¿È¤â¤¢¤³¤¬¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¶¯¤¯À¸¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É´Û¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥¢¤µ¤ó¤¬»×¤¤Â³¤±¤¿¸Î¶¿¤Ø¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤«¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢°ÎÂç¤ÊÊý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµÛ¼ý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÎÈ¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ì³¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥¥å¥ê¡¼É×¿Í¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Þ¥ê¡¼¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¥¥å¥ê¡¼É×¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èà½÷¤Î¸Ä¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£Èà½÷¤¬Èà½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢½÷À¤¿¤Á¤Ø¤ÎÎå¤Þ¤·¡¢¤â¤¦¡ØÉ×¿Í¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡¢¤È¤¤¤¦Îå¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Á°ºî¤È°ã¤¤¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÁêÅö°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢Ê¬¤±¤è¤¦¡¢°ã¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁêÅö°ã¤¦¤È»×¤¦¡£¤¼¤Ò2²ó¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£