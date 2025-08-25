²»³Ú²È¤ä·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¡¡¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á47ºÐ¤Ç»àµî
²»³Ú²È¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¤¬18Æü¤Ë¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¤¬25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£47ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¤Ï2ºÐÈ¾¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏÀ¼³Ú¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ºß³ØÃæ¤«¤é²»³Ú²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏÆó´ü²ñ¥ª¥Ú¥é¥¹¥È¥¥¡¼¥Ç¥£¥ªÍ½²Ê¤ò¾å°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç½ªÎ»¡£¤½¤Î¸å¤â¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç¤Î¸òÎ®¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äÁ´¹ñ600¤òÄ¶¤¨¤ë¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¹»¤Ç¤Î¸ø±é¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥«¥Î¥ó¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥³¡¼¥é¥¹¤ò6Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¾®ß·À¬¼¤²»³Ú½Î¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¡Ø¥«¥ë¥á¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥Ú¥é3ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£2010Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂîµåÏ¢ÌÁJTTA·è¾¡Àï¤Ç¹ñ²ÎÀÆ¾§¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºî»ì²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢40ºÐ¤Ë¤·¤ÆµÈËÜ¶½¶È¤ÎÍÜÀ®½ê¡¦NSC¤ËÅìµþ25´ü¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¡£Æ±´üÀ¸¤«¤é¤Ï¡È25´ü¤ÎÊì¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Â´¶È¸å¤Ï²»³Ú²È¤«¤é¤Î°¦¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ù¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯3·î¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¤Ï»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤ÎB¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ª¤Ø¤Î½Ð±é¤¬ºÇ¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£