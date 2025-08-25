「まさに衝撃的ニュースだ」欧州で昨季14G14Aの28歳日本人がイングランド移籍決定的か。サムライ戦士と共闘の可能性を現地メディアが報道「チームメイトに別れを告げた」
ポーランド１部のレギア・ワルシャワに所属する森下龍矢に退団の可能性があるようだ。
この28歳は2023年冬に名古屋グランパスからレギア・ワルシャワへレンタルで加入し、翌年に完全移籍。日本ではサイドバックが主戦場だったなか、昨季、トップ下や両ウイングなど攻撃的なポジションにコンバートされると得点力が開花。公式戦51試合で14ゴール・14アシストとキャリアハイの成績を残した。
ポーランドメディア『Przegląd Sportowy Onet』によると、そんな森下は、大橋祐紀が所属するイングランド２部のブラックバーンへの移籍が決定的だという。記事では「まさに衝撃的ニュースだ」と伝えている。
「予想外の展開だが、それは間もなく実現する。モリシタは金曜日にチームメイトに別れを告げ、現在はブラックバーンへの移籍手続きのため、イングランドに滞在している。移籍金は200万ユーロ（約３億5000万円）を超える見込みだ」
もし、この移籍が実現すれば、大橋との日本人コンビ結成となるが、果たしてーー。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
