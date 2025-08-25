Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤ÏÏ·µà²½¤·¤ÆÅÝ²õ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¶è¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢²òÂÎ¤Î¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Â­Î©¶è¿¦°÷¡ÖËÜÆü¤¿¤À¤¤¤Þ¤è¤êÌ¿¤Ë¤è¤êËÜ¿¦¤¬½üµÑÂå¼¹¹Ô¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×

µ­¼Ô¡Ö¤¤¤Þºî¶È°÷¤ÎÊý¤¬¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤ê²òÂÎºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×

Â­Î©¶è¼¯ÉÍ¤Ë¤¢¤ëÃÛ46Ç¯¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢Ï·µà²½¤Ë¤è¤ê´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¶è¤Ï½êÍ­¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢´«¹ð¤È»ØÆ³¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç9²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·½êÍ­¼Ô¤¬¡Ö»ä¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶è¤Ï¡Ö¶õ²ÈÆÃÁ¼Ë¡¡×¤Ë´ð¤Å¤­¡¢²òÂÎ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Â­Î©¶è¤Ç¤Î¶õ¤­²È²òÂÎ¤Î¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢²òÂÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤ª¤è¤½410Ëü±ß¤ò¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î½êÍ­¼Ô¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¶èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Ï·µà²½¤·ÅÝ²õ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡ÖÆÃÄê¶õ¤­²È¡×¤¬2¸®¡¢¤½¤ÎÍ½È÷·³¤¬12¸®¤¢¤ê¡¢²òÂÎ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½êÍ­¼Ô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£