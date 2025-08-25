韓国代表が9月アメリカ遠征メンバー26人発表！ドイツ系MFカストロップ初招集、Jリーグ組も広島DFら4人選出

森保ジャパンと同時期にアメリカ遠征を行う韓国代表の最新メンバーが発表された。

韓国サッカー協会（KFA）は8月25日、9月に行われる国際親善試合を戦う韓国代表メンバー26人を発表した。日本代表もアメリカ遠征に臨む同時期に、韓国代表は9月7日にレッドブル・アリーナでアメリカ代表、10日にジオディス・パークでメキシコ代表と対戦する。

メンバーは今夏に米MLSへ進出したソン・フンミン（ロサンゼルスFC）をはじめ、キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン）、イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、イ・ジェソン（マインツ）、ファン・インボム（フェイノールト）など主力選手が順当に選出。

Jリーグからも、7月のE-1選手権にも出場したオ・セフン（FC町田ゼルビア）、キム・テヒョン（鹿島アントラーズ）、キム・ジュソン（サンフレッチェ広島）、そして昨年10月のW杯アジア最終予選以来10カ月ぶりの代表復帰となるキム・スンギュ（FC東京）の4人が選ばれた。

初招集はドイツ出身のイェンス・カストロップ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）。ドイツ人の父と韓国人の母を持つ22歳は最近、登録先をドイツサッカー連盟（DFB）から韓国サッカー協会（KFA）に変更したことで注目を集めていたが、来月にも韓国代表史上初の“ドイツ系選手”としてデビューする可能性が高まった。

カストロップはホン・ミョンボ監督も以前から継続的にチェックを続けた選手であり、現代表に足りないボランチとサイドバックの両方をこなせる人材として期待を集めている。

韓国代表

9月の国際親善試合を戦う韓国代表メンバー26人は以下の通り。

◇

―GK

キム・スンギュ（FC東京／日本）

ソン・ボムグン（全北現代モータース）

チョ・ヒョヌ（蔚山HD FC）

―DF

キム・ムンファン（大田ハナシチズン）

キム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

キム・ジュソン（サンフレッチェ広島／日本）

キム・テヒョン（鹿島アントラーズ／日本）

ピョン・ジュンス（光州FC）

ソル・ヨンウ（ツルヴェナ・ズヴェズダ／セルビア）

イ・ミョンジェ（大田ハナシチズン）

イ・テソク（FKアウストリア・ウィーン／オーストリア）

イ・ハンボム（ミッティラン／デンマーク）

―MF

キム・ジンギュ（全北現代モータース）

パク・ヨンウ（アル・アイン／UAE）

パク・ジンソプ（全北現代モータース）

ペ・ジュンホ（ストーク・シティ／イングランド2部）

ペク・スンホ（バーミンガム・シティ／イングランド2部）

イェンス・カストロップ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ／ドイツ）

イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン／フランス）

イ・ドンギョン（金泉尚武）

イ・ジェソン（マインツ／ドイツ）

チョン・サンビン（セントルイス・シティSC／アメリカ）

ファン・インボム（フェイエノールト／オランダ）

―FW

ソン・フンミン（ロサンゼルスFC／アメリカ）

オ・セフン（FC町田ゼルビア／日本）

オ・ヒョンギュ（KRCヘンク／ベルギー）