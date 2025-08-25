Snow Manの佐久間大介と向井康二が8月24日、自身のInstagramを更新し、8月23日に出演した『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』でのオフショットをそれぞれ公開した。

佐久間は「THAILAND『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』久々のタイ楽しかった～」と綴り、ステージ裏でのオフショットを投稿。ファーのついたピンクのド派手な衣装姿を皮切りに、バックステージでの様々なポーズを収めた写真などを公開している。最後に「タイのファンの皆さんありがとうございました！！！ また逢いましょう！」というメッセージを、タイ語と日本語を織り交ぜながらファンに届けた。

また、向井はタイで生まれ育ち、2025年にはタイのドラマ『Dating Game』に主演するなど、タイは縁の深い特別な場所。Instagramに「緊張したけどすごい楽しかったー！ タイドラマチームも来てくれて嬉しかった！ ありがとー！ また会いましょう！」と綴り、楽屋でのオフショットを投稿した。楽屋に訪れた『Dating Game』でW主演を務めるタイの俳優・マーチ（チュターウット・パッタラガムポン）との写真や、ユド（タンタット・ターリンピロム）、ビクター（チャッチャウィット・テーチャラポン）といったドラマ共演者たちと交友を深める写真を公開している。

それぞれのコメント欄には「かっこよくててキラキラさっくん」「さっくんもメンバーも大活躍できてステージも成功しておめでとう」、「こーじの愛され力は国をも越えて素晴らしいよ」「康二くんがDatingGameの共演者様方にどれだけ愛されているのか、伝わってきました」など、たくさんの労いの言葉が寄せられていた。

（文＝本 手）