「もう既ににっこり美人」西野未姫、夫・山本圭壱＆娘とのお出掛けショットに「ぱっちり二重で可愛い」の声
元AKB48でタレントの西野未姫さんは8月24日、自身のInstagramを更新。家族で外出した時のVlog動画を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】西野未姫、夫・山本圭壱＆娘とお出掛け！
ファンからは、「パパの必死さに笑った」「全力パパ最高です」「最高の旦那さんですね」や「にこちゃんぱっちり二重で可愛い」「もう既ににっこり美人さん」などの声が。ほかにも「山本家の休日見れて幸せ」「ほんとかわいいファミリー」といった声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】西野未姫、夫・山本圭壱＆娘とお出掛け！
「山本家の休日見れて幸せ」西野さんは「はらぺこあおむしのキッズパークに行った時のVLOG」とつづり、1本の動画を公開。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんと娘と外出した時の様子を撮影しています。娘を楽しませるために必死な山本さんの様子が、とてもほほ笑ましいです。
「山本ファミリーかわい過ぎる」19日には「そういえば！ この前3人でシナぷしゅの映画を観てきました」と報告し、家族3人での写真を公開した西野さん。ファンからは「山本ファミリーかわい過ぎる」「かわい過ぎてキュンキュン」といった反響が寄せられていました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)