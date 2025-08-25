好き＆行ってみたい「大阪府の星空スポット」ランキング！ 2位「りんくう公園」を抑えた1位は？【2025年調査】
夜空に瞬く無数の星々は、日常を離れた特別な時間を演出してくれます。都会の喧騒を忘れ、澄んだ空気の下で見上げる星の輝きは、旅の目的になるほど魅力的です。自然に包まれながら満天の星を眺めるひとときは、心を解きほぐし、忘れられない思い出へと変わっていきます。
All About ニュース編集部は8月13〜14日、全国20〜60代の男女196人を対象に「星空スポット（近畿地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「大阪府の星空スポット」を紹介します！
回答者からは「美しい環境の中で星空をゆっくり眺めたい」（50代女性／神奈川県）、「空が明るいので星はそこまで見られないかもしれませんが、飛行機の離着陸も見られそうなので」（30代回答しない／奈良県）、「マーブルビーチと星空がマッチしそうだから」（40代女性／愛媛県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「星のブランコが気になるし、空が近くにありそうで、夜も楽しそう」（40代女性／長崎県）、「インスタで見て気になっている」
（30代女性／愛知県）、「おとぎの国に来たような浮世離れ感で星空を眺められる」（50代回答しない／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
