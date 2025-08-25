¡Ú ë¾Êó ¡Û ¡Ö²Î¼ê¡¦¥ª¥Ú¥é·Ý¿Í¡×¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¡¡»àµî¡¡£´£·ºÐ¡¡»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á
²Î¼ê¡¦²»³Ú²È¡¦¥ª¥Ú¥é·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó(ËÜÌ¾:·ªÎÓ ÈþÃÒÎÜ ¤¯¤ê¤Ð¤ä¤·¡¦¤ß¤Á¤ë)¤¬8·î18Æü(·î)¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¤«¤é¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ëþ47ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Ç¼¹¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¤Ï1978Ç¯7·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£2ºÐÈ¾¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»¡¢Âç³Ø¤Ç¤ÏÀ¼³Ú¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ºß³ØÃæ¤«¤é²»³Ú²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏÆó´ü²ñ¥ª¥Ú¥é¥¹¥È¥¥¡¼¥Ç¥£¥ªÍ½²Ê¤ò¾å°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç½ªÎ»¡£¤½¤Î¸å¤â¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¤¡¼¥ó¤Ç¤Î¸òÎ®¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤äÁ´¹ñ600¤òÄ¶¤¨¤ë¾®Ãæ¹â¹»¤Ç¤Î¸ø±é¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤Ë¤Ï40ºÐ¤Ë¤·¤ÆNSC¡ÊÅìµþ25´ü¡Ë¤ËÆþ³Ø¡¢Æ±´üÀ¸¤«¤é¡Ö25´ü¤ÎÊì¡×¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï²»³Ú²È¤«¤é¤Î°¦¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE¡×Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤è¤·¤â¤È100¿Í¥é¥¤¥Ð¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¥¤¥Á¥Ê¥Ê-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡×¤Ç2°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯3·î¤ËµÈËÜ¶½¶È¤ÎWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖFANY¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¸¤ÎB¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£°å»Õ¤«¤é¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤â5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï20¡ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤³¤Î20¡ó¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£20¡ó¤Ç¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú²È¤È¤·¤Æ¤â·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âÆ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7·î8ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬ºÇ¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
¸½Ìò¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î¥ª¥Ú¥é·Ý¿Í¡£ ¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡£¶ÍÊþ³Ø±àÂç³ØÂ´¶È¡£¥ª¥Ú¥é¡Ø¥«¥ë¥á¥ó¡Ù°¦¤¹¡£ À¼³Ú¹Ö»Õ¡£³Ø¹»¸ø±é700¹»°Ê¾å¡£ ¾®ß·À¬¼¤²»³Ú½Î¤Ë¤Æ½ÎÀ¸¤È¤·¤Æ¥ª¥Ú¥é½Ð±é·Ð¸³¤¢¤ê¡£
