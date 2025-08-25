¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¢¡ÖÉ¹¤ÎÈù¾Ð¡×¥ê¥Ö¡¼¥È´ë²è¤Ëµ¿Ìä¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×
¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡Ê67ºÐ¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖÉ¹¤ÎÈù¾Ð¡×¤Î¥ê¥Ö¡¼¥È´ë²è¤Ë°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
1992Ç¯¤Î¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¤Ç¡¢·º»ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥é¥ó¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥À¥°¥é¥¹¡Ë¤òËÝÏ®¤¹¤ëÈÈºá¾®Àâ²È¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥È¥é¥á¥ë¤ò±é¤¸¤¿¥·¥ã¥í¥ó¡£Æ±ºî¤ÎµÓËÜ²È¥¸¥ç¡¼¡¦¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ï¥¹¤¬Êª¸ì¤Î¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ò¼¹É®Ãæ¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2006Ç¯¤Î¡ÖÉ¹¤ÎÈù¾Ð2¡×¤Ç¤â¥¥ã¥µ¥ê¥óÌò¤òºÆ±é¤·¤¿¥·¥ã¥í¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Ç¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤â¤·»ä¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤ï¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¾¹¬±¿¤òµ§¤ë¤ï¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
Àè·î¡¢¥ê¥Ö¡¼¥Èºî¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤ÎÀ½ºî¤¬´ë²èÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢AmazonMGM¥¹¥¿¥¸¥ª½êÍ¤ÎÀ½ºî²ñ¼Ò¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä¤È±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¹¥Æ¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¢Íø¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¥·¥ã¥í¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºî¤Ç¤Î·Ù»¡¤«¤é¤Î¿ÒÌäÃæ¤ËµÓ¤òÁÈ¤ß´¹¤¨¸Ô´Ö¤òÏª½Ð¤µ¤»¤ëºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÂº·É¡×¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿»ä¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡© ¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1992Ç¯¤Î¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¤Ç¡¢·º»ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥é¥ó¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥À¥°¥é¥¹¡Ë¤òËÝÏ®¤¹¤ëÈÈºá¾®Àâ²È¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥È¥é¥á¥ë¤ò±é¤¸¤¿¥·¥ã¥í¥ó¡£Æ±ºî¤ÎµÓËÜ²È¥¸¥ç¡¼¡¦¥¨¥¹¥¿¡¼¥Ï¥¹¤¬Êª¸ì¤Î¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ò¼¹É®Ãæ¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2006Ç¯¤Î¡ÖÉ¹¤ÎÈù¾Ð2¡×¤Ç¤â¥¥ã¥µ¥ê¥óÌò¤òºÆ±é¤·¤¿¥·¥ã¥í¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Ç¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¾¹¬±¿¤òµ§¤ë¤ï¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
Àè·î¡¢¥ê¥Ö¡¼¥Èºî¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤ÎÀ½ºî¤¬´ë²èÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢AmazonMGM¥¹¥¿¥¸¥ª½êÍ¤ÎÀ½ºî²ñ¼Ò¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä¤È±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¹¥Æ¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¢Íø¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¥·¥ã¥í¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºî¤Ç¤Î·Ù»¡¤«¤é¤Î¿ÒÌäÃæ¤ËµÓ¤òÁÈ¤ß´¹¤¨¸Ô´Ö¤òÏª½Ð¤µ¤»¤ëºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÂº·É¡×¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿»ä¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡© ¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£