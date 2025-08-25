ももクロ玉井詩織、涙の“鬼レンチャン” 歌への苦手意識払拭「こんな未来が待ってるなんて」
ももいろクローバーZの玉井詩織が、24日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）内の人気企画「サビだけカラオケ」に出演。「三度目の正直」となった今回、見事に“鬼レンチャン”を達成した。
【写真あり】感動の瞬間！玉井詩織、涙の“鬼レンチャン”達成
玉井は、1年半前に高城れにと「ももクロタッグ」で参戦、その後ソロでも挑戦するも7レンチャン止まり。今回はカリスマポイストレーナーの歌唱指導を受け、歌へのコンプレックス克服を目指した。
鬼レンチャンをかけた10曲目は、Ado「クラクラ」。挑戦前には「これが成功できたら、歌苦手っていうのはやめます。最後成功させて、笑顔で帰ります！」と意気込んだが、見事に成功し、笑顔と涙の鬼レンチャン達成となった。
玉井は、自身のインスタグラムを更新し「なんと！鬼レンチャン達成することができました！！3度目の挑戦でまさかの！こんな未来が待ってるなんて思わなくてとっても嬉しかった！MARICOやったね。応援してくれた皆様ありがとうございました！」と写真を添えて報告した。
【写真あり】感動の瞬間！玉井詩織、涙の“鬼レンチャン”達成
玉井は、1年半前に高城れにと「ももクロタッグ」で参戦、その後ソロでも挑戦するも7レンチャン止まり。今回はカリスマポイストレーナーの歌唱指導を受け、歌へのコンプレックス克服を目指した。
玉井は、自身のインスタグラムを更新し「なんと！鬼レンチャン達成することができました！！3度目の挑戦でまさかの！こんな未来が待ってるなんて思わなくてとっても嬉しかった！MARICOやったね。応援してくれた皆様ありがとうございました！」と写真を添えて報告した。