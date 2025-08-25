菊川怜、PR事業を展開する『Enjin』社外取締役就任 多様な経験と高い見識を経営に活かす
俳優の菊川怜（47）が、PRコンサルティング事業を手がける『Enjin』の社外取締役に就任した。同社は8月22日に開催した定時株主総会で菊川を選任。今後はその多様な経験と見識を経営に反映させ、ガバナンス体制の強化と持続的な企業価値の向上を目指すとしている。
【写真】「美しい！」マタニティ姿を披露を披露した菊川怜
Enjinは「価値を可視化する」ことをミッションに掲げ、企業や医療機関に向けたPRコンサルティングや、メディアとクライアントをつなぐプラットフォームサービスを展開。創業以来の取引企業は全国で6000社を超える。
同社は菊川就任の目的と狙いについて「私たち株式会社Enjinは、『社会の役に立つ立派な人間を一人でも多く輩出する』ビジョンのもと、中小・ベンチャー企業を中心にPR・広報支援サービスを提供してまいりました」。
「この度、当社の持続的な成長と企業価値のさらなる向上を実現するため、経営における意思決定の多様性と客観性を担保し、監督機能を強化することが不可欠であると考えております」と説明。
続けて「こうした背景から、俳優として多方面でご活躍されるだけでなく、長年にわたりメディア業界で築いてこられた幅広い人脈や豊富な経験、情報発信に関する知見を有していることから、当社のメディアエージェンシー機能の強化に資するとともに、女性ならではの視点から中立的かつ客観的な立場から当社の経営に貢献いただけることを期待して菊川怜氏を社外取締役として選任することといたしました」と伝えている。
菊川は、埼玉県出身。1998年、東京大学工学部在学中にコンテスト『オスカーグラビアグランプリ』で優勝。同年、東レの水着キャンペーンガールに選出され、異色の現役東大生モデルとして注目される。卒業後は俳優に転身し、フジテレビ系の『松本清張スペシャルドラマ』シリーズなどで主演を務める。2012年7月より、フジテレビ系情報番組『情報プレゼンター とくダネ！』の女性キャスターを担当（2017年9月卒業）。プライベートでは、2017年4月、一般男性と結婚。19年4月に第1子、20年12月に第2子、22年10月に第3子の出産を公表。昨年11月に離婚を発表している。
