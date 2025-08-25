Ãæ¹ñ¤Ï157¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ3°Ì°ÊÆâ¤ÎËÇ°×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¡ÀÇ´ØÁí½ð
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î25Æü¡ÛÃæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤ÎÂ¹Çß·¯¡Ê¤½¤ó¡¦¤Ð¤¤¤¯¤ó¡Ë½ðÄ¹¤Ï25Æü¡¢¹ñÌ³±¡¿·Ê¹¡ÊÊóÆ»¡ËÊÛ¸ø¼¼¤¬³«¤¤¤¿¡ÖÂè14¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¡Ê2021¡Á25Ç¯¡Ë¤Î¼Á¤Î¹â¤¤Ã£À®¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÀÇ´ØÁí½ð¤¬ÂÐ³°Åª¤ËÄù·ë¤·¤¿¶¨ÎÏÊ¸½ñ¤Ïµ¬²è´ü´Ö¡¢519·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£24Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤È¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¶¦Æ±·úÀß¹ñ¤È¤ÎËÇ°×³Û¤Ï22Ãû¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤Ç¡¢ÂÐ³°ËÇ°×¤Î²áÈ¾¤òÀê¤á¤¿¡£21¡Á25Ç¯¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë¤äÃæÆîÊÆ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î¿·¶½»Ô¾ì¤È¤ÎËÇ°×³Û¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ10¡ó°Ê¾åÁý²Ã¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦157¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ëËÇ°×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£