»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¡¢¶â²ô¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢½÷¤ÏÈï³²Áí³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö17²¯¤«¤é18²¯±ß¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºêÍ³¹áÍýÈï¹ð¤ÏµîÇ¯¡¢Åö»þ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿»°É©UFJ¶ä¹Ô¤ÎÎýÇÏ»ÙÅ¹¤Ê¤É¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤¬Âß¶â¸Ë¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¶â²ô¡¢»þ²ÁÁí³Û3²¯3330Ëü±ßÁêÅö¤È¸½¶â¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
25Æü¤ÎºÛÈ½¤Ç¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢»³ºêÈï¹ð¤ÏÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖFX¼è°ú¤Ê¤É¤ÎÂ»¼º¤ò·êËä¤á¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂß¶â¸Ë¤«¤é¶â¤òÅð¤ß¼ÁÆþ¤ì¤·¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤â¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÉÔ¿®´¶¤ò¤¤¤À¤¯¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â´Þ¤á¤¿Èï³²¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ´Éô¤Ç100¿ÍÄø¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤Ï¡¢17²¯¡Á18²¯±ß¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£