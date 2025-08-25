わずか2年でフルモデルチェンジ！ 全方位で進化したデリカミニ

新型デリカミニはドライバーを冒険に誘う「進化したアクティブで頼れる相棒」、新型eKスペースは日常を安全・安心かつ快適に過ごせる「私の日常に安らぎが寄り添うクルマ」というコンセプトをそれぞれ踏襲。エクステリア、インテリア、走行性能、安全性能、運転のしやすさ、使い勝手など全方位で進化させている。

このたびの発表に際して、チーフ・プロダクト・スペシャリスト（商品企画責任者）の藤井康輔氏はこのようにコメントしている。

「デリカミニは、タフなのに愛嬌のあるスタイリングや高い走行性能が人気を得て、2023年の発売以降、多くのお客様にお乗りいただいています。そんな“カッコかわいい頼れる相棒”がさらに進化し、新型として生まれ変わりました。たくましさとキュートさが増したスタイリング、先進的で使い勝手の良いインテリア、日常から荒れた路面まで快適かつ力強い走りは、新型デリカミニならではの大きな魅力です。新型デリカミニによって冒険心が刺激され、今より少し行動範囲が広がることで家族や仲間との大切な時間が増えていく。そんな豊かなカーライフをお届けしたいと考えています」

さらに外遊びが似合うようになったデリカミニ

新型デリカミニはアウトドアのイメージをさらに高めた。フロントフェイスには大型化した半円形LEDポジションランプを採用し、親しみやすく力強い表情を演出。ダイナミックシールドはボディ同色とし一体化することで、洗練された力強さが表現された。

フロントバンパーとテールゲートには立体感のある「DELICA」ロゴを施して、存在感を強調。前後スキッドプレートや、フェンダー／ボディ下部をブラックにすることで、アウトドアでの走行性能の高さを視覚的にアピール。Aピラーの角度を立てることで室内空間を広げ、スクエアでワイドなスタイリングと骨太なDピラーにより、広さと安心感を両立している点も特色だ。

ボディカラーは、新たに「サンドベージュパール」と「デニムブルーパール」の2色が追加され、アウトドアシーンに調和するラインナップとなった。

インテリアは、機能的で高品質なデザインとし、上級グレード（※）ではグランピングコテージの家具をイメージさせる上質なベージュ、標準グレードではベーシックなブラックが基調色。さらに多彩なシートアレンジで、大きな荷物を積む際やアウトドアでの使い勝手を向上させている。

インパネ中央から運転席にかけて、12.3インチのGoogle搭載インフォテイメントシステム（グレード別設定）と7インチの液晶メーターを一体化したモノリスディスプレイを搭載。先進的な印象を与えるとともに、視認性と操作性も向上している。

Aピラーは位置と角度の見直しによって、室内長は従来比+115mmを実現。ピラー自体を細くすることで前方視界を大きく改善しながら、開放感を高めた。

走りの面では、軽自動車として初めてエンジンレスポンスやASC（アクティブスタビリティコントロール＝横滑り防止装置）などの制御を専用チューニングするドライブモードを搭載。ドライバーは路面状況に応じて、POWER/NORMAL/ECO/GRAVEL/SNOWの5つのモードから選択でき、より安心で快適な走行が可能だ。モード切り替え時には、ディスプレイにデリカミニらしい遊び心あふれる専用グラフィックが表示され、操作する楽しさも演出された。

ショックアブソーバーは、一般道はもとより高速道路から未舗装路まで、あらゆる路面状況でも上質な乗り心地を実現するカヤバ製の「プロスムース」を初採用。4WD車では専用チューニングに加え、フロントは高剛性のスタビライザーとベアリングを採用、リヤはブッシュの配置変更などサスペンションを改良し、安定感が高く気持ちのいい走りを実現した。

安全性もさらに向上した。運転支援機能「三菱 e-Assist」に、軽自動車で初となる後側方衝突防止支援システムの機能を採用。また、三菱自動車の軽自動車初となる後側方車両検知警報システム（レーンチェンジアシスト機能付）と、後退時交差車両検知警報システムが新たに追加された。

さらに、衝突被害軽減ブレーキシステムには、広角・高性能カメラと前面両サイドに搭載したレーダーによって交差点の歩行者や対向／交差車両を検知。衝突を回避する交差点アシスト機能を採用している。

これらのほか、3Dマルチアラウンドモニターを三菱自動車として初採用。車両の前後左右4つのカメラにより、車両の周囲を8つの視点から立体的に確認できる。さらに、フロントカメラの映像を広角で映し出し、運転席からの死角も見えるようサポートするノーズパノラマビューや、車両前方フロアが透けて見えるような映像のフロントアンダーフロアビューなどにより、安全運転をサポートする。

軽自動車で唯一「接近時アンロック」「降車時オートロック」を同時採用したのも見逃せない。電動スライドドアのハンズフリー機能（※）や予約ロック機能と合わせて、荷物を持ったり、子どもを抱えたりしている状態でも、快適でスムーズな乗り降りをサポートする。

現行モデルのデリカミニ T Premium

新型デリカミニの価格が約195万円～約295万円と発表されたことも注目ポイントだ。

2024年6月に一部改良された現行デリカミニは、「G（2WD）」183万7000円～「T Premium（4WD）」227万1500円だったのに対し、新型は「G（2WD）」約195万円～「T Premium（4WD）」約240万円。「軽ハイトワゴンで約295万円!?」と感じるのは、T Premium（4WD）の「DELIMARU Package」によるもの。そのため実質的には、現行モデルから12万円前後の値上げにとどまりそうだ。

「eKスペース」は運転性と親しみやすいデザインを両立

新型eKスペースは街中での運転のしやすさと、幅広い世代に親しまれるモダンで親しみやすいデザインを両立。さらに、広々としたゆとりある室内空間の確保により、快適なカーライフを提供する。

フロントフェイスは、黒い帯でつながるグリルとキューブ型LEDヘッドランプが印象的で、メッキモールや特徴的なプレスラインで高級感が演出された。老若男女問わず幅広い層に愛される、親しみやすく、モダンなデザインに仕上げられた。ボディカラーには新たに「デニムブルーパール」が設定されている。

7インチカラー液晶メーターと一体型パネルを採用したインパネは、先進感と上質感を醸成。グレーを基調とした柔らかな印象のデザインとし、性別や年代を問わず好まれるような雰囲気としている。シートには伸縮性に優れたシート生地を採用し、身体へのフィット感と座り心地を向上させた。

新型デリカミニと同様にAピラーの位置と角度は見直され、室内長は従来比＋115mmを実現。さらに、ピラー自体を細くすることで前方視界を大きく改善し、開放感と安全性も高めている。

ドライブモードセレクターには3つのモード（POWER/NORMAL/ECO）を設定。ドライバーの運転スタイルに合わせて選択が可能だ。

機能装備の充実ぶりも見どころだ。USBポートと併設したインパネロワートレイや、助手席前インパネトレイ、運転席アッパーボックスを新たに採用。使いやすさにこだわった豊富な収納スペースが確保された。

また、こちらも新型デリカミニと同様に、軽自動車で唯一「接近時アンロック」「降車時オートロック」を同時採用。上級のGグレードにはエアコンにプラズマクラスターを採用し、室内全体の空気を効率よく浄化する。

新型デリカミニ予約注文で「デリ丸。」グッズをプレゼント！

発売日前日までに新型デリカミニを予約注文した方には、新色を含む4色の「デリ丸。」ぬいぐるみのうち、好きな色をひとつプレゼント。

また、スーパーマイカープラン（SMP）/ウルトラマイカープラン（UMP）で成約した方にはディーラーオプション5万円分（消費税込）をプレゼント。さらにSMP/UMPで契約中のクルマから、SMP/UMPを利用して乗り換える場合は3万円増額し、合計でディーラーオプション8万円分（消費税込）がプレゼントされる。

