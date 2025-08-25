¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂè1ÂÇÀÊ¤ò½ª¤¨¤Æ3²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ÅÄÅ¯¿Í¡õÁ°Æü5¼ºÅÀ¤ÎÀÐ¸¶Í¦µ±¤òËõ¾Ã
ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï25Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤ÈÀÐ¸¶Í¦µ±Åê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄÁª¼ê¤ÏÁ°Æü24Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦¥»¥«¥ó¥É¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·2²ó1¥¢¥¦¥È¤Î¾ìÌÌ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£8·î¤À¤±¤Ç3HR¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄÁª¼ê¡£¤³¤³¤Þ¤Ç95»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.220¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿ÀÐ¸¶Åê¼ê¤Ï¡¢22Æü¤Ëº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¾º³Ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤·Á°Æü¤Î2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤«¤é3ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¤ÇÂÇ¼Ô2¿Í¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤â¡¢¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢Áö¼Ô°ìÁÝ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç¤³¤Î²ó5¼ºÅÀ¡£ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ªÂ³¤¯9²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£