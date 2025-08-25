Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¡¢Ä´ºº·ë²ÌÅÁÃ£¤Ø¡¡Å¬ÃÏ¸«ÄÌ¤·¡¢Ãæ¹ñÅÅ¤¬¾å´ØÄ®¤Ë
¡¡Ãæ¹ñÅÅÎÏ¤¬»³¸ý¸©¾å´ØÄ®¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁ¤ÎÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤ò½ä¤ê¡¢Ãæ¹ñÅÅ¤¬¶á¤¯¡¢·úÀß¤ÎÅ¬ÈÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ±Ä®¤ËÅÁÃ£¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Å¬ÃÏ¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÄ®¤Ë¤è¤ë¼õ¤±Æþ¤ì²ÄÈÝ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¾å´ØÄ®¤Ç¤Ï¸µ¡¹¡¢Ãæ¹ñÅÅ¤¬¾å´Ø¸¶È¯¤Î·úÀß½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£2011Ç¯¤ÎÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¸å¡¢¿ÊÅ¸¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¶È¯·úÀß¤ËÂå¤ï¤ëÃÏ°è¿¶¶½ºö¤È¤·¤Æ¡¢23Ç¯8·î¤ËÄ®Â¦¤ËÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡À¾Å¯É×¡¦¾å´ØÄ®Ä¹¤¬·úÀß¤ÎÅ¬ÈÝ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÄ´ºº¤Î¼Â»Ü¤òÍÆÇ§¡£Ãæ¹ñÅÅ¤Ï24Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤Ë·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Î·¡ºï¤ò½ª¤¨¡¢ºÎ¼è¤·¤¿»îÎÁ¤ò´ð¤Ë³èÃÇÁØ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£