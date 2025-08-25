¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤¤¡×´õË¾¤·¤Æ¾®1¤«¤é»Ï¤á¤¿±Ñ¸ì½Î¡¡¾®4¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤¬»Ò¤Î¿´ÊÑ¤ï¤ê¤Ë¿Æ¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¡Ú¥á¥ó¥¿¥ë»ØÆ³ÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
A¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤ª¤ê¡¢1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤«¤é±Ñ¸ì¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ï¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤éÉ¬½¤²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÃæ³Ø¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼ø¶È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼õ¤±¤ë¤¿¤áÁ÷·Þ¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤âÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯½õ¤«¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ÖÍ§Ã£¤È¸øÎ©Ãæ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×Ì¼¤Î´ê¤¤¤òÂà¤±¤¿¿Æ¡Ä»äÎ©¿Ê³Ø¤ÇÆÀ¤¿¤Î¤ÏÀ®¸ù¡©¸ÉÆÈ¡©
¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¼ø¶ÈÃæ¤ËÌ²µ¤¤¬¾¡¤Ã¤Æ¥¦¥È¥¦¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤¿½ÉÂê¤â·ù¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤«¤é±Ñ¸ì¤ò½¬¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿½¬¤¤»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¼¤á¤µ¤»¤¿¤éºÃÀÞÊÊ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¤¬ÉÔ°Â¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤Ø¤Î¥á¥ó¥¿¥ë»ØÆ³¤ä»Ò¤É¤â¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤Î¶µ°é¹Ö±é¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀîÃ«½áÂÀ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁªÂò»è¤Ï·ÑÂ³¡¦Âà²ñ¤Î2Âò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡½¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢½¬¤¤»ö¤ò·ÑÂ³¤¹¤Ù¤¤«¡¢¼¤á¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
A¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ÑÂ³¤«Âà²ñ¤«¡×¤È¤¤¤¦2Âò¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÁªÂò»è¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁªÂò»è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¼«¿È¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¡ÖÁªÂò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤Ê¤¼±Ñ¸ì¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Åö½é¤Î¥´¡¼¥ë¡ÊÌÜÅª¡Ë¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Î¾õ¶·¤¬¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¿Æ¤¬¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤È´¶¾ðÅª¤ËÌä¤¤¤Ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö·ÑÂ³¤«Âà²ñ¤«¤Î¡×2Âò¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤ºÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ö±Ñ¸ì¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡Öº£¡¢²¿¤¬·ù¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤âÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ÁªÂò»è¤ò°ì½ï¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ì¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤ÆÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Î¿´ÇÛ¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ÖÀäÂÐÂ³¤±¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬°é¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÁª¤ó¤ÀÁªÂò¤¬¤â¤·¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤¿·Ð¸³¤Ï¤ª»ÒÍÍ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾²Ê³Ø¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÇÁªÂò»è¤òÁª¤ó¤À»Ò¤Ï¼«¿®¤¬¤Ä¤¡¢ÊÙ¶¯¤ÎÀ®ÀÓ¤â¾å¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½½¬¤¤»ö¤ò¤¦¤Þ¤¯·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ¤¬¤¹¤Ù¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡ÖÌ²¤¤¡×¡Ö½ÉÂê·ù¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤¬¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡·ù¤¤¤ÊÍýÍ³¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡§¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÌ²¤¤¡×¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤Ç¤Æ¤¤Æ¤¤¤ÆÀ°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»æ¤Ë¡Ö·ù¤¤¤Ê¤³¤È¡×¡ÊÎã¡§Ì²¤¤¡¢½ÉÂê¤¬Â¿¤¤¡Ë¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤É¤ì¤¬°ìÈÖ·ù¤«¤òÈæ¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢1¤Ä¤º¤Ä²ò·èºö¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½ÉÂê¤¬·ù¤Ê¤é¿Æ¤È°ì½ï¤Ë²ò¤¯¤Ê¤É¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Çº¤ß¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤òÁý¤ä¤¹¡§±Ñ¸ì¤¬¡Ö³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê±Ñ¸ì¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÃ±¸ì¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ê±Ñ¸ì¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤ò»î¤·¤¿¤ê¡£¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¿¤¯¤µ¤óË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿Æ¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¤°¤ó¤È¾å¤²¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢±Ñ¸ì¤¬¤â¤Ã¤È·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ò¿¤Ð¤¹¡§¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î±Ñ¸ì¤Ç¤Î¡ÖÆÀ°Õ¡×¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢È¯²»¤¬¾å¼ê¡¢Ã±¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¤Ê¤É¡£¹¥¤¤Ê±Ñ¸ì¤Î²Î¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÈ¯²»¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¡ª¡×¤ÈË«¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶ì¼ê¤òÌµÍý¤ä¤ê´èÄ¥¤ë¡×¤³¤È¤â¸å¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï³è¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÀ®Ä¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÂª¤¨¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¡ÀîÃ« ½áÂÀ¡Ê¤«¤ï¤¿¤Ë¡¦¤¸¤å¤ó¤¿¡Ë³ô¼°²ñ¼ÒÇ¾¥ì¥Ü ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
Âç¼ê³Ø½¬½Î¤ÇÅö»þ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î¹»Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢¹â¹»¶µ°÷¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤äÆüËÜ°ì¤ÎÉô³èÆ°¤ò°éÀ®¡£¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÇ¾¥ì¥ÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯¥á¥ó¥¿¥ë»ØÆ³¤ä¶µ°é»Ù±ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤ä¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¥á¥ó¥¿¥ë»ØÆ³¡¢»Ò¤É¤â‧ÊÝ¸î¼Ô‧¶µ°÷¸þ¤±¤Î¶µ°é¹Ö±é¡¢´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¸¦½¤¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ö±é¤ÏÁ´¹ñ¤Ç1500²ó°Ê¾å¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Ï12Ëü¿ÍÄ¶¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ä¹ß· Ë§»Ò¡Ë