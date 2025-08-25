¡ÖÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡×¤Î°¦¼Ö¤Î¡È500Ëü±ßÄ¶¤¨¡É¡Ö¹âµéSUV¡×¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡© ¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½õ¼êÀÊ¡×¥¨¥Ô¤âÈäÏª¡© Ç÷ÎÏ´é¤Î¡Ö¹âµé³°¼Ö¡×¤È¤Ï
Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î°¦¼Ö¤Î¡Ö½õ¼êÀÊ¡×¤Ï...¡©
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯8·î7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤È¤È¤â¤Ë10Ç¯Íè¤ÎÃç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¡ÖÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡×¤È¡Ö¹âµéSUV¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê16Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î°¦¼Ö¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¡ÖGLB¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥¯¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î°ìËë¤Ç¡¢¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î°¦¼Ö¡Ø¥Ù¥ó¥Ä¡Ù¹ØÆþ¡ªµÇ°¤¹¤Ù¤½é½õ¼êÀÊ¤Ê¤ó¤Ç»³ËÜ¤µ¤ó¤Ê¤Î!?¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¯¥ë¥Þ¤òÇ¼¼Ö¤·¤¿¤Æ¤Î¤¢¤ëÆü¡£¡ÖÇ¼¼Ö¤·¤¿¤Æ¤Ç¥é¥¸¥ª¹Ô¤Ã¤Æ¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤é2¿Í¤¬¥¯¥ë¥Þ¸«¤»¤í¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤Î2¿Í¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¤Å¤¯¤È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤¬½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤«¤é1³¬¤Þ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¼Ö¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î½õ¼êÀÊ!?¡×¤È¤¢¤È¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°¤¤Ãî¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁá¤á¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤È¤¤¤Æ¡×¤È¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊì¤È¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢Éã¤òµ¤¼è¤ê¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2021Ç¯²Æ¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤ÆGLB¡ÊGLB 200d 4MATIC¡Ë¤ÎÇ¼¼Ö¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡GLB¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤¬2020Ç¯6·î¤«¤éÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¹âµéSUV¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç³ÑÄ¥¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¾å¼Á´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤âSUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¡£
¡¡¤Þ¤¿¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥â¥À¥ó¤ÊLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥í¥ó¥ÈÃæ±û¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂç¤¤Ê¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿Æ²¡¹¤¿¤ë»Ñ¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿GLB¤Ï3Îó¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨7¿Í¾è¤ê¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊGLB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼ÖÎ¾¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÊü±Ç¤µ¤ì¡¢Åö»þGLB 200 d 4MATIC¤Î¼ÖÎ¾¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤ä¿´ÃÏÎÉ¤¯±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¤Ë½ª»Ï´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åö»þ¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¤ÏÌó550Ëü±ß¡£Í½»»¤Ï2000Ëü±ß°ÊÆâ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö°Â¤¯´¶¤¸¤Æ¤ë¡×¤È¹ØÆþ¤òÂ¨·è¤·¤¿»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»³ËÜ¤µ¤ó¤âÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¼Ö¼ï¤Î¿§°ã¤¤¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎGLB¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤Î¥Ù¥ó¥Ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö²¶¤â¤¤¤Ä¤«¡¢¤Ë¤³¤ë¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥ÄÇã¤ª¤¦¡×¤È¹ØÆþ·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ë¤³¤ë¤ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡ª¡×¡Ö¥Ù¥ó¥Ä¤¬°¦¼Ö¤Ã¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¤âGLBÇã¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö»³ËÜ¤µ¤ó¤â¥Ù¥ó¥ÄÇã¤¨¤ë¤ó¤À¡¢¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£