¡ÖÈþ¤·¤¤¥ì¥Ç¥£¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡12Ç¯Á°¤ËÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¤ÎÉ½»æ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿32ºÐ¤Î½÷Í¥¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8ÆüÈ¯Çä¤Î9·î¹æ¤ÇµÙ´©¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖÈþ¿ÍÉ´²Ö¡×(³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÀÐÀîÎø¡£
¡¡¡Ö»£±Æ¤ÇÉ´²Ö¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â½÷À¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤Ä¤â¼«¿®¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Î¾¼ê¤ÇËË¾ó¤ò¤Ä¤¤¤ÆÂç¿Í¤Î´ãº¹¤·¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖµÙ´©¤Ï¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿ºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢É´²Ö¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼«¿®¤ò¶»¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ä¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¥ì¥Ç¥£¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Èô¤ÓÀÚ¤ê¤Î¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÈù¾Ð¤Ë¤·¤Ó¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÎø¤Á¤ã¤ó¤¬Èþ¤·¤¤¥ì¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¸«Â³¤±¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¥¥å¡¼¥ÈÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÎø¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤Î¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï2013Ç¯¤Ë½ñÀÒ¡Ö³ØÇ¯¥Ó¥ê¤Î¥®¥ã¥ë¤¬1Ç¯¤ÇÊÐº¹ÃÍ¤ò40¾å¤²¤Æ·ÄØæÂç³Ø¤Ë¸½Ìò¹ç³Ê¤·¤¿ÏÃ¡×(ÄÌ¾Î¡§¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë)¤ÎÉ½»æ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£