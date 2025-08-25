¶ËÈë½Ð»º¸å¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Î°¦Âô¤¨¤ß¤ê(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡÷emiri_aizawa¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¿·À¸»ù¤òÊú¤­¤«¤«¤¨Èù¾Ð¤àÅÁÀâ¤Î¥­¥ã¥Ð¾î

¡¡¥â¥Ç¥ë¤ä¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Âç¤­¤Ê¤ªÊ¢¤ÎÇ¥ÉØ»Ñ¤«¤é¡¢½Ð»º¤ò½ª¤¨¤Æ¿·À¸»ù¤òÊú¤­¤«¤«¤¨¤¿»Ñ¤ËÊÑ¤ï¤ëÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï°¦Âô¤¨¤ß¤ê¡£¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤«¤éºÙ¤¤¼êÂ­¤¬¤¹¤é¤ê¤ÈºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¿·À¸»ù¤òÊú¤¨Èù¾Ð¤à°¦Âô¤¨¤ß¤ê(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@emiri_aizawa¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂÎÄ´¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡ÖÂô»³¿©¤Ù¤Æ±ÉÍÜ¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤ß¤Æ¤âÁ¢¤Þ¤·¤¤ÂÎ·¿»ä¤Ï¤Û¤ó¤È¤ËÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÉþ¤¬åºÎï¤ËÃå¤ì¤Ê¤¤ËüÇ¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¢¤ë»éËÃ¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤¤¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¡ÖÁé¤»¤Æ¤¤¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡Á»º¸å¤ªÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡°¦Âô¤ÏÅÁÀâ¤Î¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£19Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¶Ã¤­¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£