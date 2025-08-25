BURLESQUE TOKYO Fabulous ShowGirl¡¢½é¤Î1000¿Íµ¬ÌÏ¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤ò³«ºÅ¡¡¥¢¥¸¥¢¿Ê½Ð¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤âÉ½ÌÀ
¡¡Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯Åìµþ¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦BURLESQUE TOKYO Fabulous ShowGirl¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¥¼¥íµ÷Î¥¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈHOT¡õKAWAII¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«6Ê¬¤Ç´°Çä¤·¡¢Æ±¥æ¥Ë¥Ã¥È½é¤Î1000¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¤Î¸ø±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤¤¤«¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤«¤é¤ª¤Ø¤½¥Á¥é¥ê¡ª
¡¡¸ø±éÄ¾Á°¤Ë¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤«¤é¥¨¡¼¥¹Girl¤Î¤ë¤ß¡¢¿À»³¤ß¤ì¤¤¡¢¤Þ¤¤¤«¤Ë²Ã¤¨¡¢¤é¤ó¤«¡¢¤á¤ë¡¢¤Õ¤¿¤Ð¡¢¤ß¤Ä¤ê¤Î·×7Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ë¤«¤±¤ëÁÛ¤¤¤ä°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ë¤ß¤Ï¡Öº£Æü¤Ï½é¤Î1000¿Í¥é¥¤¥Ö¤ÇÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤°ÀÊ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¡£º£Æü¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥ï¥ó¡É¤È¤¤¤¦¿·¶Ê¤Ç¤¹¡£¸«¤É¤³¤í¤Ï°áÁõ¤¬ËÜÅö¤Ë¹ë²Ú¤Ç¡¢»ä¤¬¸÷¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ö¤¤µ¤ó¤¬°Ç¤ò±é½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¿À»³¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇMC¤ò¤·¤¿¤ê¡¢º£Æü¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤Ë²Î¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²Î¤¤¤¤ì¤ë¤«¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¤ì¤ë¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²Î¤¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¤¤«¤Ï¡ÖÄ¹¤¤Îò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç½é¤Î»î¤ß¡¢Ï»ËÜÌÚ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¹¤¤²ñ¾ì¤ÇÉáÃÊ¤È°ã¤¦»Ñ¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î1000¿Í¥é¥¤¥Ö¤â»ä¤¿¤Á¤Î¤Þ¤À¤Þ¤À°ìÊâ¤ÎÌÜÉ¸¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±ÂçÀª¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡BURLESQUE TOKYO Fabulous ShowGirl¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÂæÏÑ¸ø±é¤ÎÀ®¸ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¸ø±é¤Ï¤½¤ÎÉÛÀÐ¤È¤â¤¤¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
