25日の午前７時20分ごろ、河北町谷地の河北町民体育館近くでクマ１頭が目撃され、その後クマは町内の数か所で目撃されました。中学生が追いかけらるという事案も発生しています。

【写真を見る】【クマ画像】町の中心部に熊…中学生が追いかけられたほか、住宅街で目撃多発 警察がドローンで捜索（山形・河北町）

クマの体長はおよそ１メートルとのことです。

クマは最初に目撃された場所から北上するように町内の数か所で目撃されているということで、午前11時ごろに吉田東線ポケットパークで目撃されたのを最後に、見失ったということです。

町や警察によりますと、現時点で人的被害や物的被害は確認されていません。

警察は「付近にお住まいの方や付近を通行される方は、クマが潜んでいる可能性があります。不要不急の外出は避けて下さい」「新たにクマを目撃された方は、絶対に刺激 することなく、直ぐに自治体や警察に通報してください」と注意を呼びかけています。

現場近くではクマの足跡と思われるものがみつかっています。町などが現在ドローンを使い、クマを捜索しています。

街の中を走るクマ。わかりづらいですが、まるで大きな犬のように走り抜けています。（画像 視聴者提供）