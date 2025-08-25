政府は、「災害用井戸」の普及を後押しするため、国が持つ全国約８万件の井戸の位置情報を全国の市町村に開示する方向で検討に入った。

長期間の断水に直面した昨年１月の能登半島地震の教訓を踏まえ、各地の地下水資源を積極的に活用する。全ての自治体で災害時の代替水源を確保するとした政府目標の達成を目指す。

災害用井戸は、既存の井戸を災害に備えて自治体が事前に登録しておくもので、個人や企業が所有する井戸も登録できる。地震などで水道が損壊し、大規模な断水が起きた場合に、代替水源として活用される。

能登半島地震の際、復旧が遅れた水道の代わりに井戸や湧き水が活用され、有用性が注目された。これを機に、６月に閣議決定された国土強靱（きょうじん）化実施中期計画では、２０３０年度までに全自治体で代替水源確保に取り組むとする目標を初めて掲げた。

開示対象となるのは、「全国地下水資料台帳」と呼ばれる国土交通省がとりまとめる全国の深井戸（深さ３０メートル以上）のデータベースだ。国が１９５２年度以降に、全国で掘削された約８万か所の井戸について所在地の経度や緯度、揚水量、水質などを独自に収集して蓄積している。各地点を継続的に調査してはいないため、現時点でなくなっている井戸も含まれている。

データベースに登録された井戸は私有地にあるものも多く含まれるため、現状では詳細な住所を公開していない。今後、個人情報保護などの課題を解消した上で、今年度中にも詳細な位置情報を含めて市町村と共有することを目指す。

昨年１１〜１２月に政府が実施した初の実態調査によると、全国１７４１市区町村のうち、災害用井戸を備える自治体は４７３（２７％）にとどまる。住民や企業が所有する井戸を登録していた自治体も３４９しかなく、災害用井戸を全国で普及させるには、各地域で知られていない民間の井戸の活用がカギとなる。

災害に備えた新たな井戸の設置も後押しする。政府策定のマニュアル「災害時地下水利用ガイドライン」を今年度中に改定し、井戸を新設する手順などを自治体向けに分かりやすく発信する方針だ。