¡Ú¥¦Ïª¼óÇ¾²ñÃÌ¡¢¼Â¸½¤«¡Û¥×¡¼¥Á¥ó¡È°ìÈ¯µÕÅ¾¤ÎÈëºö¡É¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNATOÃ¦Âà¡×¤«¡Ä¥È¥é¥ó¥×¤¬¡ÈºÆ¤Ó¡ÉñÙ¤µ¤ì¤ëÆü
¡Ö2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤³¤¦¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é3Ç¯È¾¡£ÏÂÊ¿¹ç°Õ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¡£º£¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î´Ø·¸¤¬¡ÈÆ°¤¤¤¿¡É¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ï8·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó¤È²ñÃÌ¡£¼¡¤¤¤Ç¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤È¤â19Æü¤Ë²ñÃÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸Æü¡¢²¤½£¼óÇ¾¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄäÀï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤È¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ï¡Ø¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¡Ù¤Î¹ÔÊý¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ñºÝÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÄäÀï¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤¬ÃÏ¾åÉôÂâ¤òÇÉ¸¯¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¹Ò¶õÀïÎÏ¤Ê¤É¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤Î²ñÃÌ¸å¡¢¡Ö¹ñÅÚ¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÒ´¶¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼óÇ¾¥ì¥Ù¥ë¤Î»°¼Ô¶¨µÄ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤½¤ÎÄ´À°¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ò¸ò¤¨¤¿¶¨µÄ¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂçÏÂÂç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¶µ¼ø¤Îº´¡¹ÌÚÀµÌÀ»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î²ñÃÌ¤ò¤³¤¦¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£²ó¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ÎºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢Àï¸å¤Ë¶¯¸Ç¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÎÀ©¤òÁÈ¤á¤½¤¦¤À¡¢¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÄäÀï¸å¤ËºÆÅÙ¥í¥·¥¢¤¬¿¯¹¶¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡£ÄäÀï¤·¤¿¥í¥·¥¢¤ÏºÆ·³È÷¤òÀ°¤¨¡¢ÀêÎÎÃÏ¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¤·¤Æ¥¡¼¥¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á´ÅÚÀ©°µ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÎÉ¤ÎÁªÂò»è¤¬ÊÆ¹ñ¤Î´ØÍ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤ä¤é¼è¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤½¤¦¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¸åÉü¶½¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡°ìÊý¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ·³¤ÎÄ¾ÀÜ´ØÍ¿¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÖÀïÁè¤ÎÄ¹´ü²½¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ë¤Ï·ÐºÑÅª¤Ê¸«ÄÌ¤·¤Ë°Å±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤Î½Ð¸ýÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×¤È¸ò¾Ä¤·¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤Ç¤â¤¤¤¤¾ò·ï¤ÇËë°ú¤¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡½Ð¸ýÀïÎ¬¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤Ë¤âÃ¾¤Ó¤¬½Ð¤ë¤¬¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¡×¼Â¸½¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö²æ¡¹¤ÏÍÑ°Õ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤À¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â¡ÖÈà¡Ê¥×¡¼¥Á¥ó¡Ë¤¬¼è°ú¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¡¢²ñÃÌÉÔÀ®Î©¤Î¶²¤ì¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¶µ¼ø¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö»ä¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Î²ñÃÌ¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡Ø¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏÀµ¼°¤ÊÂçÅýÎÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï²ü¸·Îá²¼¤ÇÂçÅýÎÎÇ¤´ü¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎËÜ²»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤ó¤Ë¡È³Ê²¼¤Î¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡É¤ÈÂÐÅù¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤ÏÝø·ô¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ì±þ¡¢²ñ¤¦²ÄÇ½À¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾ùÊâ¤ÎÃû¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤È¤Î²ñÃÌ¸å¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¹ÄÂÀ»Ò¤ä¥È¥ë¥³¤ÎÂçÅýÎÎ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²ñÃÌ¾ì½ê¤È¤·¤Æ¥µ¥¦¥¸¤ä¥È¥ë¥³¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»ä¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Î¾¹ñ¤Ï¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡ÊICC¡Ë¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤ÏICC¤«¤éÀïÁèÈÈºáÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿È¤Ç¤¹¡£²ÃÌÁ¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤¹¤ì¤ÐÂáÊá¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òÈò¤±¤¿¤¤»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç²ñÃÌ¤òË¾¤à¥×¡¼¥Á¥ó¡£Âó¿£Âç³Ø³¤³°»ö¾ð¸¦µæ½ê¤ÎÌ¾±Û·òÏºµÒ°÷¶µ¼ø¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ°¹ñ²½¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÃÖ¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÍ×µá¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏÊý¤Î³ä¾ù¡Ù¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÄäÀï¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÄäÀï¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÂçÅýÎÎÁªµó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢¤Ï¤½¤³¤ËÀ¤ÏÀÍ¶Æ³¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤òÍîÁª¤µ¤»¤¿¤¤¡£¼¡¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎËÜ²»¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·¤·¤¤ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÄäÀï¸å¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥í¥·¥¢¤ËÇÛÎ¸¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢Á°Ç¤¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÅ°Äì¤·¤¿È¿¥í¥·¥¢ÇÉ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎÃæÂ¼°ïÏºÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÈëºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤ËÊÆÏª±§¤Î3¥«¹ñ²ñÃÌ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤Ï²ãÄ¢¤Î³°¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢¼Â¼Á¤ÏÊÆÏª¤¬ÄäÀï¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡¢Ç¤´ü¤ÎÀÚ¤ì¤¿¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤òÀµÅý¤Ê»ØÆ³¼Ô¤ÈÇ§¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ò·ï¤Ï¥È¥é¥ó¥×·ÐÍ³¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡ÈÅÁ½ñÈ·²ñÃÌ¡É¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤¬½ðÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÊÆÏª¼óÇ¾¤ÎÌ¾¤ÇÄäÀï¶¨Äê¤¬·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¡¼¥Á¥ó¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£ÃæÂ¼¶µ¼ø¤Ï¡¢8·î20Æü¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿NATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤¹¡£
¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤¬ÄäÀï¤Î¾ò·ï¤È¤·¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤ëºÇÂç¤ÎÍ×µá¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNATOÃ¦Âà¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥í¥·¥¢¤Ï¿¯¹¶¤ò¡ØNATO¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«±Ò¡Ù¤ÈÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÅ¨°Õ¤Ïº£¤âº¬¶¯¤¤¡£°ìÊý¥È¥é¥ó¥×¤â¡¢Âè°ì¼¡À¯¸¢»þÂå¤«¤éÃ¦Âà¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·65¡ó°Ê¾å¤Î·³»öÇ½ÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬È´¤±¤ì¤Ð¡¢NATO¤Ïµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤ê¡¢À¾Â¦¤Î°µÎÏ¤ÏµÞÂ®¤Ë¼å¤Þ¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¤½¤³¤Ë³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢ÊÆÏª¤Ë¤è¤ëÄäÀï¹ç°Õ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡±Ñ¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ï5·î¤Îµ»ö¤Ç¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤ÏÏÂÊ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁõ¤¤¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤½¤ì¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ï¤¿¤·¤Æº£²ó¤â¡¢ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÈÆÈºÛ¼Ô¤Î½ÑÃæ¡É¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£