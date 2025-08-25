º£Æü25Æü¤Ï¡¢ÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Î·§¤Ç¤Ï¡¢14»þ18Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë57.5¥ß¥ê¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³³¤Î¶á¤¯¤äÀî¤Ê¤É¡¢´í¸±¤Ê¾ì½ê¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

ÀÅ²¬¸©¤ÇÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«

º£Æü25Æü¤Ï¹­¤¯Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Î·§¤Ç¤Ï¡¢14»þ18Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ë57.5¥ß¥ê¤È¡¢Âì¤Î¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¤Û¤«¡¢µª°Ë»³ÃÏ¤äÃæ¹ñ»³ÃÏ¡¢»Í¹ñ»³ÃÏ¡¢¶å½£»³ÃÏ¤Ê¤É¡¢¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤â¶ÉÃÏÅª¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤ä¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥²¥ê¥é¹ë±«¤ÎÁ°Ãû

¥²¥ê¥é¹ë±«(¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«)¤Î¡¢Á°Ãû¤È¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ï¡¢Âç¤­¤¯3¤Äµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
­¡ ¡Ö¿¿¤Ã¹õ¤Ê±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤¿¡×
¥²¥ê¥é¹ë±«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Ï¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¹õ¤¤±À¤¬Â®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¶õ¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
­¢ ¡ÖÍë¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤¿¡×
¥´¥í¥´¥í¤È¤¤¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤¿¤é¡¢Íë±À¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ðºÊ¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
­£ ¡ÖµÞ¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤­¤¿¡×
È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤«¤é¤Ï¡¢±«Î³¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤¬Àª¤¤¤è¤¯¿á¤­¹ß¤ê¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£É÷¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°Ãû¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë°ÂÁ´¤Ê½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÍëÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤ä¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Ç¡ÖÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¡×¡¢¡ÖÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£