お笑い芸人、レイザーラモンHG（49）の妻で、タレントの住谷杏奈（42）が25日、自身のインスタグラムを更新。「アンジュルム」の元メンバー中西香菜さん（27）と弁護士でユーチューバーの福永活也氏（44）の結婚式への参列を報告した。

「昨日は、公私共に仲良くさせていただいている弁護士の福永活也さんと 元アンジュルムの中西香菜さんの挙式と披露宴にお招きいただきました」と報告。「教会での挙式は厳かで、でもあたたかく、お2人が新しい人生を歩み出される瞬間に立ち会えたことに胸がいっぱいになりました」とつづった。

「その後の披露宴では、お2人の人柄の良さがそのまま溢れ出すような、心温まる素敵な時間を過ごさせていただきました」と住谷。「福永さんから去年『彼女ができました』と伺ったとき、そして今年ご結婚の報告をいただいたときは本当に驚きました」としつつ「以前から恋愛の話を聞かせていただくことが多かったので、こうして晴れの日を迎えられた姿を拝見できて、とても感慨深かったです」とした。

「今回私は、新郎側の席に着かせていただき、左にはシミケンさん、右には有村昆さんという濃いメンバーに囲まれて（笑）、おかげでとても賑やかで楽しいひとときとなりました」とし、「福永さんのこのような大切な人生の節目にお招きいただけたこと、心より感謝いたします 改めて、お二人の末永い幸せを心から願っています」と祝福した。

2人は今年が1月に結婚を公表。福永氏は24年4月の衆院東京15区補選、7月の東京都知事選挙に「NHKから国民を守る党」公認で出馬した。また、以前からSNSで、交際相手が元ハロプロのアイドルであると語り、年明けにはプロポーズが成功したと報告していた。