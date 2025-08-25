µð¿Í¡¦¹ÃÈå¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡¡23Æü¤ËÉé½ý¤·¡¢24Æü¤Ë¡Ö±¦Ãæ»ØÃæ¼ê¹üÆ¬¹üÀÞ¡×¤Î¿ÇÃÇ¡¡º£µ¨ÀäË¾Åª
¡¡µð¿Í¤Î¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê32¡Ë¤¬25Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿23Æü¤ÎDeNAÀï¤Î¼éÈ÷¤Ç¡¢ËÜÎÝ¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÁö¼Ô¤Î²ÜÌ¾¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢±¦¼ê¤Î»Ø¤òÄË¤á¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±ºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢24Æü¤Ï·ç¾ì¡£Æ±Æü¡¢µåÃÄ¤«¤é¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç²èÁü¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö±¦Ãæ»ØÃæ¼ê¹üÆ¬¹üÀÞ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡24Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹üÀÞ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ëõ¾Ã¤·¤Æ¡¢¡Ê¾®ÎÓ¡ËÀ¿»Ê¤«Ã¯¤«¸Æ¤Ö¡£¤¤¤ëÀïÎÏ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£µ¨¤Ï68»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.260¡¢4ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÂÇÅÀ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¼êÄË¤¤Î¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÁ´¼£3¥«·îÄøÅÙ¤«¤«¤ëÉé½ý¤È¤ß¤é¤ì¡¢º£µ¨Ãæ¤ÎÉüµ¢¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤âËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£