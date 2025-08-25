¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¡½÷»ÒÂçÀ¸¤È²á¤´¤·¤¿º£Ç¯¤Î¤ªËß¡ÖÃ¶Æá¤Î¤¤¤È¤³¤¬Çñ¤Þ¤ê¤Ë¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡É¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö#¤ß¤Á¤ç¥Ñ¥é¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤¤ÀèÆüµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹¾¥ÎÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ªËß¤Î»þ´ü¤Ç¤·¤«¤â¡¢Ê¿Æü¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã¶Æá¤Î¤¤¤È¤³¤¬Çñ¤Þ¤ê¤Ë¤¤Þ¤·¤Æ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤½¤ÎÁ°Æü¤«¤é2Çñ¤«¤Ê¡©21ºÐ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÇñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ä¤âÃ¶Æá¤â´Ý1ÆüµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ç¡È¤¸¤ã¤¢ÅìµþÍè¤Æ²¿¤·¤¿¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡ÈSwitch¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£Switch¤Ï¤à¤·¤í¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊÌ¤ËÌë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤¯¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿¾å¡¢¡Ö¹¾¥ÎÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ö¤ÇÃ¶Æá¤È3¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹¾¥ÎÅç¤Î¿À¼Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£À¸¤·¤é¤¹Ð§¿©¤Ù¤¿¤ê¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ö¡È¤³¤Î¤Þ¤Þµ¢¤ë¤Î¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Í²¿¤«¤·¤¿¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¡¢¡È¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¹¾¥ÎÅç¤«¤é¤ªÂæ¾ì¹Ô¤Ã¤Æ¤ªÂæ¾ì¤Î¥²¡¼¥»¥ó¤Ç¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¤·¤¿¤êUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ÆSwitch¤ä¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ªËß¤ò²á¤´¤·¤¿¡×¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡£¡Ö21ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¢¤½¤·¤ÆµþÅÔ¤Î±ü¤ÎÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤À¤«¤é¥Ô¥å¥¢²á¤®¤Æ²Ä°¦¤¤¡£Åìµþ¤Î21ºÐ¤È¤ÏÁ´Á³Èæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ÉÁ´Éô¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£